Крупнейший мировой морской и логистический оператор COSCO Shipping инвестирует в развитие СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота»

15 мая текущего года в рамках проходящего Форума международного сотрудничества «Один пояс - один путь» в г. Пекине, Казакстан темiр жолы подписало инвестиционное соглашение с корпорацией COSCO Shipping и Порт Ляньюнган о совместном развитии свободной экономической зоны Хоргос – Восточные Ворота.





Китайские инвесторы совместно осуществят покупку 49% доли участия в Сухом порту Khorgos Gateway.





Привлечение стратегических партнеров международной логистики придаст дополнительный импульс в развитиe СЭЗ Хоргос – Восточные ворота и созданию крупного регинального хаба по консолидации и дистрибуции грузопотоков между Азией и Европой.





СЭЗ Хоргос – Восточные ворота станет частью архитектуры глобальных логистических сервисов, предоставляемых компанией COSCO Shipping и обеспечит интеграцию казахстанских транзитных корридоров в международную логистичеcкую сеть.





Подписанное cоглашение направлено на дальнейшее развитие сотрудничества между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой в транспортно-логистической сфере, способствующего сопряжению казахстанской программы «Нұрлы жол» с китайской инициативой «Экономического пояса Шелкового пути».





В церемонии подписания участвовали Первый заместитель Премьер-Министра РК Аскар Мамин, министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, Министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов, мэр г. Ляньюньган Сян Сяолун.





Справочно:





COSCO Shipping является крупнейшим мировым морским оператором и провайдером логистических услуг. Корпорация имеет более 1100 морских судов с общей емкостью свыше 1,6 млн. контейнеров, оперирует более 300 международными и внутреними морскими маршрутами, соединяющих 254 морских порта в 79 странах мира.





Порт Ляньюньган является крупнейшей морской гаванью Китая в Желтом море, входящий в 30 крупнейших портов мира с объемом перевалки более 200 млн. тонн и 5 млн. контейнеров в год.





Фото: Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»



