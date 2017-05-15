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101-летний британец прыгнул с парашютом, ради благотворительности

15 мая 2017, 15:15

Хейс побил рекорд, принадлежавший канадцу Арману Жандро, который совершил в 2013 году подобный прыжок в возрасте 101 года и трех дней.

Ветеран Брайсон Хейс, участник высадки войск союзников в Нормандии в июне 1944 года стал старейшим скайдавером в мире. Британец, которому сейчас 101 год и 38 дней, совершил затяжной прыжок с парашютом с благотворительной целью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Guardian.

Младший капрал войск связи Соединенного Королевства прыгнул в воскресенье с парашютом с высоты более 5 тыс. метров вместе с представителями трех поколений своей семьи в английском юго-западном графстве Девон. Самому молодому из них - правнуку Стэнли - 16 лет, а самому пожилому - сыну Брайану - 74 года.

После приземления Хейс заявил, что "чувствует себя на вершине блаженства" и с нетерпением ожидает следующих прыжков.
Хейс побил рекорд, принадлежавший канадцу Арману Жандро, который совершил в 2013 году подобный прыжок в возрасте 101 года и трех дней.

Все средства от освещения его прыжка несколькими телевизионными компаниями поступят в благотворительную организацию Королевский британский легион, оказывающую финансовую, социальную и личную поддержку ветеранам британских ВС.

За участие и отвагу на полях сражений Второй мировой войны в Нидерландах, Бельгии, Германии и Франции он был удостоен ордена Почетного легиона. "Я просто не думал, что когда-нибудь вернусь домой, - признался ветеран. - Неоднократно был на краю гибели. Потерял огромное число друзей".



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