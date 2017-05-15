Свыше 641 тысяч гектаров земли будет засеяно в Актюбинской области в 2017 году

По сравнению с 2016 годом посевные площади будут увеличены на 74,2 тыс. га.

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев посетил Каргалинский район, где ознакомился с началом весенней посевной кампании, посетив ряд хозяйств и встретился с руководителями сельскохозяйственных формирований района, сообщает пресс-служба акима области.





В текущем году в Актюбинской области планируют засеять 641,7 тыс. га. земель. По сравнению с 2016 годом посевные площади будут увеличены на 74,2 тыс. га. Под зерновые культуры отведено до 383,9 тыс. гектаров земель. Прогнозируется, что при благоприятных погодных условиях будет собрано 480 тыс. тонн зерна.





В настоящее время к посевным работам активно приступают все районы области и г. Актобе. По данным областного управления сельского хозяйства, сельхозформирования региона полностью обеспечены качественным семенным материалом, техникой и топливом, необходимым для проведения весенне-полевых работ. В частности, МСХ РК выделило 8,8 тыс. тонн удешевленного дизельного топлива, которое в полном объеме доставлено в Актобе.





Стоит отметить, что из-за неблагоприятных погодных условий посевная в регионе началась несколько позже. Однако, аграрии Каргалинского района уверены, что успеют засеять поля до конца мая. Во время встречи акима области с представителями крупных хозяйств района, также было отмечено, что для посева будут использованы семена не ниже второй категории.





- Главное – не затягивать сроки посевной, сейчас вам необходимо направить все силы и резервы на то, чтобы вовремя закончить весеннюю посевную кампанию. За качество семенного материала аким района будет нести личную ответственность. Сельское хозяйство играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности, поэтому мы продолжим максимально увеличивать посевные площади, принимать жесткие меры по возврату неиспользуемых земель. Хозяйства также должны заботиться о сохранении плодородности почвы, использовать удобрения и работать над обновлением техники для уменьшения потерь и увеличения урожайности, тем более, что для решения этих вопросов предоставляются существенные меры государственной поддержки, - подчеркнул аким области.





Бердыбек Сапарбаев также отметил, что многопрофильные хозяйства имеют больше возможностей для развития, поэтому сельхозпроизводителям, кроме растениеводства, необходимо активнее заниматься животноводством. Руководству района поручено принять меры по повышению эффективности действующих сельскохозяйственных кооперативов и развитию нетрадиционных для нашего региона видов сельского хозяйства.





В ходе встречи был затронут вопрос освоения неиспользуемых орошаемых земель. Отметим, что в текущем году площадь орошаемых земель по области планируется увеличить на 3,2 тыс. га и довести до 21,5 тыс. га.





- Больше всего орошаемых земель в Каргалинском районе. К сожалению, на сегодня в обороте здесь лишь 33 % от их общей площади. Мы должны максимально увеличить площадь орошаемых земель, что позволит получать больше продовольствия, обеспечить кормами скот, создать рабочие места. В целом, в сравнении с другими районами области, у вас лучшие условия для ведения сельского хозяйства. Если бы использовался весь потенциал, Каргалинский район мог бы обеспечить ключевыми сельхозпродуктами весь Актобе, - уверен аким области.





Завершая встречу Бердыбек Сапарбаев призвал всех присутствующих, в том числе и руководство района, принять более активное участие в акции «Туған жерге тағзым», а также оказать посильное содействие в обеспечении жильем актюбинцев, пострадавших в результате весеннего паводка.





В ходе рабочей поездки глава региона также провел встречи с жителями нескольких населенных пунктов Каргалинского района, ознакомился с работой сельскохозяйственных производственных кооперативов, со строительством и деятельностью ряда социальных объектов. В том числе, аким области побывал во врачебной амбулатории села им. Ш. Калдаякова, где вручил руководству учреждения ключи от новой машины скорой помощи.



