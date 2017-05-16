Хоккеист сборной Италии забил нелепый автогол на чемпионате мира

На 59-й минуте, уступая в матче со счетом 1:0, итальянцы выпустили шестого полевого игрока и планировали приступить к заключительному штурму для того, чтобы перевести игру в овертайм.

Однако когда итальянский защитник Эггер оказался возле собственной вратарской зоны, он споткнулся и в падении случайно переправил шайбу в створ ворот сборной Италии.





Матч завершился со счетом 2:0 в пользу Дании. После игры Эггер объявил о завершении своей карьеры в сборной.