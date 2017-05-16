Хоккеист сборной Италии забил нелепый автогол на чемпионате мира
16 мая 2017, 07:00
После игры Эггер объявил о завершении своей карьеры в сборной.
Защитник хоккейной сборной Италии Александр Эггер оформил нелепый автогол на чемпионате мира, который проходит в Кельне и Париже, передает РИА Новости.
На 59-й минуте, уступая в матче со счетом 1:0, итальянцы выпустили шестого полевого игрока и планировали приступить к заключительному штурму для того, чтобы перевести игру в овертайм.
Однако когда итальянский защитник Эггер оказался возле собственной вратарской зоны, он споткнулся и в падении случайно переправил шайбу в створ ворот сборной Италии.
Матч завершился со счетом 2:0 в пользу Дании. После игры Эггер объявил о завершении своей карьеры в сборной.
Фото: скриншот
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