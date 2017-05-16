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В Китае собака спасла похороненного заживо младенца

16 мая 2017, 08:34

Спасенному ребенку оказалось около месяца от роду.

В китайском городе Цзянцзинь собака спасла похороненного заживо ребенка, сообщает Сегодня.

Владелец пса рассказал, что его насторожило, когда он увидел, как его питомец изо всех сил роет землю лапами. Подойдя к выкопанной яме, он обнаружил в земле плачущего младенца, замотанного в белую ткань.

Спасенному ребенку оказалось около месяца от роду. Младенца госпитализировали с низкой температурой и медленным сердцебиением. Сейчас он находится под наблюдением врачей и идет на поправку.

Полиция разыскивает родных ребенка. По предварительной версии, младенца похоронили заживо по ошибке, так как родители решили, что он скончался.



Фото: Point.md

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