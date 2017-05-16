В Китае собака спасла похороненного заживо младенца
16 мая 2017, 08:34
Спасенному ребенку оказалось около месяца от роду.
В китайском городе Цзянцзинь собака спасла похороненного заживо ребенка, сообщает Сегодня.
Владелец пса рассказал, что его насторожило, когда он увидел, как его питомец изо всех сил роет землю лапами. Подойдя к выкопанной яме, он обнаружил в земле плачущего младенца, замотанного в белую ткань.
Спасенному ребенку оказалось около месяца от роду. Младенца госпитализировали с низкой температурой и медленным сердцебиением. Сейчас он находится под наблюдением врачей и идет на поправку.
Полиция разыскивает родных ребенка. По предварительной версии, младенца похоронили заживо по ошибке, так как родители решили, что он скончался.
Фото: Point.md
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