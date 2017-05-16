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Хакеры похитили фильм у компании Walt Disney и требуют за него выкуп

16 мая 2017, 09:57

К расследованию дела привлекли федеральных следователей.

Хакеры украли у компании The Walt Disney фильм, который скоро должен выйти на экраны, и угрожают выложить его в сеть, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на президента компании Роберта Айгера, передает РИА Новости.

По словам Айгера, хакеры требуют от компании большую сумму в биткоинах в качестве выкупа. Иначе они грозят выложить сначала пятиминутный отрывок фильма, а затем загружать 20-минутные части до тех пор, пока их финансовые требования не будут удовлетворены. Айгер не сообщил, о каком фильме идет речь.

Сообщается, что компания отказалась платить выкуп. К расследованию дела привлекли федеральных следователей.

Фото © AP Photo / Invision/Chris Pizzello

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