Хакеры похитили фильм у компании Walt Disney и требуют за него выкуп
16 мая 2017, 09:57
К расследованию дела привлекли федеральных следователей.
Хакеры украли у компании The Walt Disney фильм, который скоро должен выйти на экраны, и угрожают выложить его в сеть, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на президента компании Роберта Айгера, передает РИА Новости.
По словам Айгера, хакеры требуют от компании большую сумму в биткоинах в качестве выкупа. Иначе они грозят выложить сначала пятиминутный отрывок фильма, а затем загружать 20-минутные части до тех пор, пока их финансовые требования не будут удовлетворены. Айгер не сообщил, о каком фильме идет речь.
Сообщается, что компания отказалась платить выкуп. К расследованию дела привлекли федеральных следователей.
Фото © AP Photo / Invision/Chris Pizzello
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