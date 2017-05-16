Школьница из Казахстана стала чемпионкой мира по шахматам

Две спортсменки из Казахстана Асель Серикбай и Назерке Нургали вернулись с чемпионата мира по шахматам с золотой и серебряной медалями,

Чемпионат мира по шахматам среди школьников прошел в румынском городе Яссы. В нем приняли участие 570 спортсменов из 45 стран мира, в том числе 33 казахстанца. По итогам девяти туров 15-летняя Асель Серикбай одержала победу, набрав 8,5 балла, а 13-летняя Назерке Нургали набрала 7,5 балла и завоевала серебряную медаль.





"Без труда не бывает достижений. Победа наших спортсменок — это отличный пример трудолюбия, патриотизма и веры в свои силы. Асель, Назерке, я уверен, что ваша победа в этом интеллектуальном поединке повысит интерес к шахматам у тысяч юношей и девушек. Если каждый молодой человек будет так стремиться к цели, Казахстан обязательно станет одной из передовых стран", — поздравил призерок аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев. Асель Серикбай получила денежный сертификат на 500 000 тенге, Назерке Нургали — на 300 000 тенге, а их тренер Василий Шимелков — на 200 000 тенге.



