Канадцы построили самый быстрый в мире электрокарт
16 мая 2017, 17:22
Канадская компания Daymak представила электрический карт под названием C5 Blast, который, как надеется производитель, сможет стать самым быстрым в мире.
Расчетное время разгона с нуля до 96 километров в час он составляет 1,5 секунды, пишет Motor.ru.
Карт оснащен необычной силовой установкой: колеса приводит в движение единственный 14-сильный электромотор, а также 12 турбовентиляторов, четыре из которых создают 60 килограммов тяги и помогают разгонять машину, а восемь других — подъемную силу. За счет этого вес карта во время работы силовой установки снижается с 200 до 100 килограммов.
Заезд для установления рекорда еще не проводился, однако в компании надеются побить нынешний рекорд, принадлежащий Университету прикладных наук города Оснабрюк и зарегистрированный в Книге рекордов Гиннесса. Их разработка разгоняется до «сотни» за 2,635 секунды.
Карт Daymak C5 Blast будет стоить 59 995 долларов. Однако будет предлагаться версия за 9999 долларов. Она получит только электромотор и без турбовентиляторов.
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