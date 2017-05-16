Рыспаев прокомментировал разговоры о предложении из ММА

Чемпион Казахстана Дамир Рыспаев в интервью сайту Шайба.kz рассказал, почему не будет участвовать в боях MMA, а также прокомментировал эпизод, когда он столкнулся с судьёй.





— Недавно президент КХЛ Дмитрий Чернышенко посоветовал тебе попробовать свои силы в «Fight Nights».

— В турнире «Fight Nights» я могу принять участие только в качестве зрителя. Так что если получится, то 19 мая обязательно буду на трибунах «Барыс Арены». Что касается моей спортивной специализации, то она одна — хоккеист. Все, кто интересуются этим видом спорта, прекрасно знают, что у игроков бывают разные миссии на площадке.





В этом году, мне кажется, я всем доказал, что могу быть не только тем Дамиром Рыспаевым, которого знали по моим первым двум сезонам в КХЛ. Мы с командой «Номад» стали чемпионами Казахстана. Благодарен тренерскому штабу, что предоставили шанс проявить свои игровые качества, давали достаточно времени на льду.





Не мне ставить себе оценку за сезон. Но если бы спросили, доволен ли я, то однозначно сказал бы, что доволен. Отрабатывал в обороне, отдавал передачи, забивать получалось. При этом за весь сезон — ни одного штрафа за драку или даже грубость.





— Тем не менее прозвучала мысль о том, что ты не поменял своё поведение.

— Если бы это было так, то наверняка в сезоне не один ролик с моим участием, как говорится, «взорвал» бы интернет. Не буду отрицать, мои габариты и, так скажем, послужной список помогали в нужные моменты провоцировать соперника. Но разве это запрещено или карается правилами игры в хоккей?





В матчах плей-офф КХЛ и НХЛ полно таких моментов. Это часть игры, часть борьбы. Психологическое давление на противника — важный компонент. Главное, что мне удалось ни разу не выйти за грань. Повторюсь, ни одного штрафа за драку или грубость в сезоне.





Может быть, речь шла об эпизоде, когда столкнулся с судьёй. Но это была чистая случайность, нелепое стечение обстоятельств. К сожалению, в том моменте кто-то из недоброжелателей меня подставил и смонтировал видео так, будто я уехал, даже не извинившись.





На самом деле, если посмотреть запись того матча полностью, то я подъехал к арбитру, помог подняться, потом мы обнялись и посмеялись. Кстати, мы с ним из одного города — из Усть-Каменогорска. Много лет друг друга знаем, и обид у него никаких не осталось. Он знал, что это не специально.



