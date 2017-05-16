Фонд «Самрук-Қазына» и КАИТК подписали протокол по вопросам поддержки ИТ отрасли

АО «Самрук-Казына» и Казахстанская Ассоциация IT компаний (КАИТК) подписали протокол по поддержке отечественной отрасли информационно-коммуникационных технологий.

Документ подписан в результате работы представителей Экспертного совета по вопросам развития цифровых технологий в деятельности компаний группы Фонда, НПП «Атамекен», АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», Ассоциации инновационных компаний СЭЗ «ПИТ», ОЮЛ «Казахстанская ассоциация инновационных предприятий», Комитета по информационной безопасности Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

«Мы пришли к пониманию того, что отечественные IT-компании будут допущены и должны принимать активное участие в разработке совместных проектов по автоматизации бизнес-процессов в компаниях Фонда. Реализация Протокола окажет положительное влияние на отечественные IT-компании, разрабатывающие программное обеспечение и испытывающие в настоящее время затруднения в поисках объёмов работ, необходимых для удержания рабочих мест и дальнейшего развития» - отметил президент Казахстанской ассоциации IТ- компаний Нурлан Исин.

«В рамках социальной ответственности бизнеса мы готовы оказать поддержку отечественным разработчикам программного обеспечения и ожидаем получить на выходе конкурентоспособные продукты и инструменты. В частности, сегодня мы имеем реальную потребность в инновационных IT–решениях в сфере автоматизации бизнес-процессов, модернизации производств и внедрения передовых информационно-аналитических систем», - сказал управляющий директор по управлению человеческими ресурсами и коммуникациям Фонда Улан Тажибаев.

В состав рабочих групп Экспертного совета по вопросам развития цифровых технологий в АО «Самрук-Қазына» включены представители КАИТК и представителями компаний группы Фонда.