Пять казахстанских боксёров вышли в полуфинал Исламиады
В следующем круге соревнований им придётся противостоять непростым соперникам.
В Баку завершились четвертьфинальные баталии на Исламских играх солидарности 2017. В полуфинал вышли пять казахстанских боксёров, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КФБ.
В поединках 16 мая Куан Куатов (64) дважды отправил туркменского боксёра Зуфара Сапарбаева в нокдаун, счёт в этом бою 5:0 в пользу казахстанца.
Азат Махметов (52) вёл свой четвертьфинальный бой с пакистанцем Суедом Мухаммадом Асифом до третьего раунда, затем соперник нашего боксёра получил травму и рефери остановил поединок – победа присуждена Ахметову ввиду явного преимущества.
Соперник Турсынбая Кулахмета (75) Махмуд Гаипов из Узбекистана также продержался до третьего раунда, после чего отказался от продолжения боя. Кулахмет стал пятым казахстанцем, вышедшим в полуфинал Исламских игр.
Накануне в 1/2 Исламиады вышли Султан Заурбек (60) и Илья Очкин (69). В следующем круге соревнований им придётся противостоять непростым соперникам.
17 мая (дневная сессия)
Куан Куатов – Алиёр Нуралиев (Узбекистан)
17 мая (вечерняя сессия)
Султан Заурбек – Джавид Чалабиев (Азербайджан)
Азат Махметов – Усама Морджане (Алжир)
Илья Очкин – Тамерлан Абдуллаев (Азербайджан)
Турсынбай Кулахмет - Дьедонн Сеуи Нтсенгве (Камерун)
Фото novosti.az