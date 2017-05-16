Пять казахстанских боксёров вышли в полуфинал Исламиады

В следующем круге соревнований им придётся противостоять непростым соперникам.

В Баку завершились четвертьфинальные баталии на Исламских играх солидарности 2017. В полуфинал вышли пять казахстанских боксёров, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КФБ.

В поединках 16 мая Куан Куатов (64) дважды отправил туркменского боксёра Зуфара Сапарбаева в нокдаун, счёт в этом бою 5:0 в пользу казахстанца.

Азат Махметов (52) вёл свой четвертьфинальный бой с пакистанцем Суедом Мухаммадом Асифом до третьего раунда, затем соперник нашего боксёра получил травму и рефери остановил поединок – победа присуждена Ахметову ввиду явного преимущества.

Соперник Турсынбая Кулахмета (75) Махмуд Гаипов из Узбекистана также продержался до третьего раунда, после чего отказался от продолжения боя. Кулахмет стал пятым казахстанцем, вышедшим в полуфинал Исламских игр.

Накануне в 1/2 Исламиады вышли Султан Заурбек (60) и Илья Очкин (69). В следующем круге соревнований им придётся противостоять непростым соперникам.

17 мая (дневная сессия)

Куан Куатов – Алиёр Нуралиев (Узбекистан)

17 мая (вечерняя сессия)

Султан Заурбек – Джавид Чалабиев (Азербайджан)

Азат Махметов – Усама Морджане (Алжир)

Илья Очкин – Тамерлан Абдуллаев (Азербайджан)

Турсынбай Кулахмет - Дьедонн Сеуи Нтсенгве (Камерун)





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