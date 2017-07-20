Что изменилось в требованиях для осуществления деятельности по хранению и реализации алкогольной продукции

Уважаемые налогоплательщики!

Приказом Министра финансов РК от 12 апреля 2017 года № 239 внесены изменения в приказ Министра финансов РК от 30 января 2015 года № 60 «Об утверждении квалификационных требований и перечня документов, подтверждающих соответствие им, для осуществления деятельности в сферах производства этилового спирта, производства алкогольной продукции, хранения и оптовой реализации алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и оптовой реализации алкогольной продукции на территории ее производства, а также хранения и розничной реализации алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и розничной реализации алкогольной продукции на территории ее производства», которые введены в действие с 24 июня 2017 года.

Напоминаем, что в квалификационные требования для получения лицензии на хранение и розничную (оптовую) реализацию алкогольной продукции внесены следующие основные изменения:

По виду деятельности хранение и оптовая реализация алкогольной продукции:

- исключено требование о наличии приборов, позволяющих контролировать условия хранения алкогольной продукции по температурно-влажностному режиму, поверенных в соответствии с требованиями государственной системы обеспечения единства измерений;

- внесено требование о наличии контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных;

- при заполнении формы сведений необходимо указать кадастровый номер складского помещения.

По виду деятельности хранение и розничная реализация алкогольной продукции:

- исключено требование о наличии приборов, позволяющих контролировать условия хранения алкогольной продукции по температурно-влажностному режиму, поверенных в соответствии с требованиями государственной системы обеспечения единства измерений;

- изменена формулировка понятия стационарного помещения: «стационарное помещение, используемое для иных, чем постоянное проживание, целей, расположенных вне зданиях и на территориях организации здравоохранения, образования, физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений, автозаправочных станций, торговых рынков, культурно-досуговых организаций на праве собственности или на праве временного владения (пользования), безвозмездного пользования»;

- при заполнении формы сведений необходимо указать кадастровый номер стационарного помещения.