На Уимблдоне теннисистки заставили болельщика выйти на корт и надеть юбку

Клейстерс играла в паре с австралийкой Ренне Стаббс против испанки Кончиты Мартинес и американки Андреи Джегер. Болельщик с трибуны посоветовал спортсменке подавать в корпус.





Бельгийка заставила неравнодушного мужчину выйти на корт вместо соперницы и принимать ее подачи. Клейстерс также заметила, что его одежда не соответствует правилам Уимблдона, после чего отдала ему свою запасную юбку.





Болельщику удалось принять два мяча из трех, после чего встреча продолжилась. Клейстерс и Стаббс одержали победу со счетом 6:2, 7:5.





Уимблдон проходит в Лондоне с 3 по 16 июля. Призовой фонд турнира составляет 41 миллион долларов. В финале испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса победила американку Винус Уильям.











