Казахстан вошел в топ-50 лучших для иммиграции стран

В западной прессе комментируют рейтинг лучших для иммиграции стран, где Казахстан оказался на 46-м месте, передает rus.azattyq.org.

В американской газете Boston Globe вышла статья под заголовком «США сейчас только на 7-м месте из лучших стран для иммигрантов, говорит исследование», в которой упоминается Казахстан. Здесь рассказывается о рейтинге US News and World Report о лучших и худших для иммиграции стран.

В исследовании было оценено 80 стран по таким критериям, как экономическая стабильность, равенство доходов, рынки труда и высказывания бизнес-лидеров и представителей элиты. Авторы исследования также использовали информацию Всемирного банка и ООН в сфере миграции.

Лучшей для иммиграции страной назвали Швецию. В десятку лучших также попали Канада, Швейцария, Австралия, Германия, Норвегия, США, Нидерланды, Финляндия и Дания. Из постсоветских стран в рейтинг вошли Россия (24-е место), Украина (31-е место), Беларусь (38-е место), Казахстан (46-е место), Латвия (56-е место) и Азербайджан (61-е место).

Казахстан в рейтинге опередил такие европейские страны, как например, Венгрия, Хорватия и Чехия, пишет издание.