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Ракету на Байконуре засняли из космоса за несколько минут до старта

17 июля 2017, 06:58

Спутник предназначен для оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций.

Роскосмос опубликовал снимок из космоса, запечатлевший уникальный момент на стартовом комплексе Байконура, передает МИА «Казинформ».

Спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Ресурс-П» №1 заснял момент разведения колонн обслуживания ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая стартовала 14 июля в 09:36 мск с космодрома Байконур. Примечательно, что основной нагрузкой в пуске стал также российский космический аппарат (КА) ДЗЗ - «Канопус-В-ИК».

Спутник предназначен для оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, его инфракрасный сканер способен обнаружить очаги пожара, размером 5x5 метров.

Как сообщалось, старт РН «Союз 2.1а с космодрома Байконур прошел в штатном режиме, КА «Канопус-В-ИК» штатно отделился от разгонного блока «Фрегат» на целевой орбите.

Фото: Роскосмос

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