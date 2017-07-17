Ракету на Байконуре засняли из космоса за несколько минут до старта

Спутник предназначен для оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций.

Роскосмос опубликовал снимок из космоса, запечатлевший уникальный момент на стартовом комплексе Байконура, передает МИА «Казинформ»





Спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Ресурс-П» №1 заснял момент разведения колонн обслуживания ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая стартовала 14 июля в 09:36 мск с космодрома Байконур. Примечательно, что основной нагрузкой в пуске стал также российский космический аппарат (КА) ДЗЗ - «Канопус-В-ИК».





Спутник предназначен для оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, его инфракрасный сканер способен обнаружить очаги пожара, размером 5x5 метров.





Как сообщалось, старт РН «Союз 2.1а с космодрома Байконур прошел в штатном режиме, КА «Канопус-В-ИК» штатно отделился от разгонного блока «Фрегат» на целевой орбите.



