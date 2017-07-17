Умер лауреат "Оскара" и "Золотого глобуса" актер Мартин Ландау
17 июля 2017, 08:56
Причиной смерти стали "неожиданные осложнения".
Американский актер Мартин Лаундау, получивший премию "Оскар" за роль в кинокартине "Эд Вуд", скончался в США в возрасте 89 лет, сообщает РИА Новости.
Актер скончался в субботу в медицинском центре Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стали "неожиданные осложнения", говорится в сообщении.
89 лет Ландау исполнилось меньше месяца назад — 20 июня. Известность он получил, прежде всего, благодаря сериалам "Миссия невыполнима" и "Космос 1999", снятым в 1960-1970-е годы. В 1968 году он завоевал премию "Золотой глобус".
Двадцать лет спустя актер вновь получил престижную премию за лучшую роль второго плана в картине Фрэнсиса Копполы "Такер: человек и его мечта". С этой ролью Эйба Караца он также номинировался на премию "Оскар", но не получил ее.
Престижную статуэтку Ландау получил опять-таки за лучшую роль второго плана в картине "Эд Вуд", увидевшей свет в 1994 году.
Фото: AFP 2017
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4868876-9f6753456223b8322c3d1dfc18913a48
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...