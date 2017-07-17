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Умер лауреат "Оскара" и "Золотого глобуса" актер Мартин Ландау

17 июля 2017, 08:56

Причиной смерти стали "неожиданные осложнения".

Американский актер Мартин Лаундау, получивший премию "Оскар" за роль в кинокартине "Эд Вуд", скончался в США в возрасте 89 лет, сообщает РИА Новости.

Актер скончался в субботу в медицинском центре Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стали "неожиданные осложнения", говорится в сообщении.

89 лет Ландау исполнилось меньше месяца назад — 20 июня. Известность он получил, прежде всего, благодаря сериалам "Миссия невыполнима" и "Космос 1999", снятым в 1960-1970-е годы. В 1968 году он завоевал премию "Золотой глобус".

Двадцать лет спустя актер вновь получил престижную премию за лучшую роль второго плана в картине Фрэнсиса Копполы "Такер: человек и его мечта". С этой ролью Эйба Караца он также номинировался на премию "Оскар", но не получил ее.

Престижную статуэтку Ландау получил опять-таки за лучшую роль второго плана в картине "Эд Вуд", увидевшей свет в 1994 году.

Фото: AFP 2017

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