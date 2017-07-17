Как будут выплачивать денежное довольствие и пособия военнослужащим в Казахстане

Приказом Министра обороны РК от 2 июня 2017 года утверждены Правила выплаты денежного довольствия, пособий и прочих выплат военнослужащим Вооруженных Сил Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.





Так, размер денежного довольствия, причитающегося военнослужащему, прослужившему неполный месяц, определяется пропорционально исходя из фактического количества календарных дней, прослуженных в данном месяце.





Военнослужащему в случае отсутствия на воинской службе без уважительных причин, осужденному военнослужащему за время отбывания наказания в виде ареста, за время отбывания административного ареста на гауптвахте денежное довольствие выплачивается пропорционально дням фактического исполнения обязанностей воинской службы на основании приказа командира. В приказе указываются дни фактического отсутствия на воинской службе. Для пропорционального расчета денежного довольствия применяются календарные дни в месяце.





Выплата денежного довольствия военнослужащему за текущий месяц производится с 25 числа до конца текущего месяца.





При совпадении дня выплаты денежного довольствия с выходными или праздничными днями выплата производится накануне их.





При выплате денежного довольствия военнослужащий ежемесячно в письменной или электронной форме извещается о составных частях денежного довольствия, причитающегося ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.





Выплата денежного довольствия военнослужащему ранее установленных сроков допускается на основании его рапорта в случаях:





- убытия в отпуска (за исключением отпусков в связи с беременностью и рождением ребенка и по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет), на учебу, в служебную командировку - за текущий месяц, если он возвращается к месту службы позже срока выплаты денежного довольствия;

- переезда к новому месту службы - за текущий месяц.





Денежное довольствие, причитающееся военнослужащему и своевременно не выплаченное ему или выплаченное в меньшем, чем следовало размере, выплачивается за весь период, в течение которого военнослужащий имел право на него, в пределах срока исковой давности.





Военнослужащему, увольняемому с воинской службы, за время сдачи дел и должности в пределах сроков, установленных Уставом внутренней службы Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан, а также за время ежегодного основного отпуска, предоставляемого ему при увольнении после сдачи дел и должности, денежное довольствие выплачивается по исполняемой воинской должности.





Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.



