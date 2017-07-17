Назарбаев рассказал крестьянам ВКО о необходимости кооперации

В ВКО во время своего визита президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с трудовыми династиями руководителей агроформирований и сельхозпредприятий, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

Глава государства отметил, что в Казахстане уже многое сделано, страна развивается, но многое еще предстоит выполнить.

- Сельское хозяйство дает меньше пяти процентов экономики. Так не должно быть. У нас столько земель, но нет глубокой переработки продукции. Продаем дешевое сырье. Пшеницу можно переработать и продавать макароны. Еще до конца не перерабатываем мясо, молоко, овощи и масличные культуры, - сказал Нурсултан Назарбаев. - В стране есть мясокомбинаты, молокозаводы. Но они загружены в среднем не более чем на 40 процентов. Стал разбираться в чем проблема, оказалось, что нет сырья. На самом деле оно есть, но необходимо его привезти и сдать, чтобы получить за продукцию деньги. Если мы кооперацию разовьем, то эта система наладится. Будет действовать организация, связывающая производителей и потребителей.

Сейчас ведется строительство дороги, которая пройдет через весь Казахстан и свяжет Китай с Западной Европой. Как отметил глава государства, эта трасса - новая возможность для сельхозтоваропроизводителей ВКО. По ней крестьяне будут доставлять продукцию в крупнейшие города страны.

Животноводы и растениеводы, которые трудятся вместе с детьми и внуками в регионе, поблагодарили Президента Республики Казахстан за созданные в стране условия для жителей села.