О мерах предупреждения вирусных атак на мобильные банковские приложения

Национальным Банком Республики Казахстан в рамках мониторинга рисков, связанных с обеспечением кибербезопасности в финансовой системе Республики Казахстан, на постоянной основе проводится анализ текущей ситуации и возможных угроз. При проведении данных работ Национальный Банк активно сотрудничает с финансовыми организациями страны, прорабатывает меры, направленные на применение системных решений по предупреждению и обнаружению возможных угроз.

Значительную роль при предотвращении угроз играет осведомленность граждан об используемых схемах кибератак и рассылаемых вирусах, а также мерах, направленных на снижение возможных рисков.

В частности, получены сообщения о выявленных в некоторых странах случаях распространения нового типа вредоносной программы (вируса), несущей угрозу для пользователей SMS-банкинга и мобильного банкинга в части несанкционированного доступа к мобильным банковским приложениям, установленным на базе операционной системы Android. Данный вирус распространяется посредством SMS-сообщений, содержащих ссылку на «просмотр» фотографии или иного мультимедийного файла.

В связи с чем, Национальный Банк РК рекомендует проявлять бдительность при получении сообщений на мобильный телефон, с использованием которого осуществляется доступ в Интернет/мобильный банкинг, и применять следующие меры, направленные на снижение риска заражения и его последствий:

1) внимательно просматривать входящие сообщения и не переходить по предлагаемым ссылкам от неизвестных адресатов, при получении ссылок от известного адресата и наличии подозрений на вирус (ранее данный адресат не присылал ссылок по такой тематике) рекомендуем также не открывать ссылку;

2) на поступающие на мобильное устройство сообщения об установке неизвестных программ и (или) предоставлении им дополнительных прав рекомендуется отвечать отказом;

3) использовать надежный антивирус, периодически обновлять его и операционную систему;

4) регулярно отслеживать на сайтах банков, услугами которых Вы пользуетесь, либо посредством новостных лент сведения об имеющихся потенциальных угрозах и методах их предотвращения;

5) не передавать конфиденциальные сведения (реквизиты) по платежным карточкам и банковским счетам (PIN-код, код СVV на обратной стороне карточки, пароль от Интернет/мобильного банкинга) третьим лицам.