В Индии выбирают нового президента

Голосование на выборах нового президента Индии стартовало в понедельник в национальном парламенте в Нью-Дели и в региональных заксобраниях

Депутаты обеих палат национального парламента и региональных заксобраний формируют коллегию выборщиков, которая выбирает президента. Голосование началось в 10.00 по местному времени (07.30 мск). Одним из первых в здание парламента в Нью-Дели прибыл премьер-министр Нарендра Моди. Помимо выборов президента в парламенте сегодня также пройдет церемония открытия так называемой "муссонной" законодательной сессии, которая продлится до середины августа. Моди, общаясь с журналистами, не стал затрагивать тему выборов, а лишь отметил, что "как муссон приносит надежду, эта сессия приносит такой же дух надежды", и выразил надежду, что депутаты всех партий будут работать слаженно в ходе сессии.





В настоящее время пост президента занимает Пранаб Кумар Мукерджи, которому в этом году исполняется 82 года. Он был избран в 2012 году при правительстве партии Индийский национальный конгресс, который сегодня находится в оппозиции. В мае Мукерджи заявил, что не будет переизбираться, срок его полномочий истекает 24 июля.





За пост президента борются два кандидата — представитель правящей коалиции, бывший губернатор штата Бихар Рама Натха Ковинда и представительница оппозиционного Индийского национального конгресса, экс-спикер парламента Мейра Кумар. Оба кандидата являются представителями низшей касты неприкасаемых





По подсчетам индийских СМИ, кандидат правящей коалиции пользуется поддержкой большинства выборщиков и является фаворитом президентской гонки.

Президент Индии является главой государства и верховным главнокомандующим ВС страны. Конституция допускает существенную роль президента в управлении страной, в действительности президент выполняет преимущественно представительские функции, тогда как страной руководит глава правительства.



