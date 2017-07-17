За пять лет склонность к потреблению у казахстанцев сократилась на 4%

Ежегодно наиболее высокий уровень потребления наблюдается в четвертом квартале, а наиболее низкий в летнее время. Однако, за первый квартал текущего года склонность к покупкам изменила знакомую последовательность, увеличившись на 1% к концу 2016 года. По сравнению с первым кварталом 2016 года рост составил 3%, а объем реализации товаров на внутреннем рынке вырос на 15%.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения в первом квартале текущего года составили 75,3 тысячи тенге, увеличившись на 7,5% к аналогичному периоду прошлого года. При росте цен на потребительские товары и услуги за этот период на 7,8%, в реальном выражении денежные доходы населения уменьшились на 0,3%. Отметим, что в долларовом выражении номинальные денежные доходы населения за пять лет сократились почти на 40%.





Почти половина или 45% расходов населения приходится на продовольственные товары. Согласно статданным за полгода цены на продовольственные товары выросли на 5,1% к декабрю прошлого года. По сравнению с июнем прошлого года рост составил 9,7%.