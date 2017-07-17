Самые яркие роли актера Владимира Толоконникова

В кого еще перевоплощался актер.

Сердца и умы многих зрителей в России актер Владимир Толоконников покорил благодаря блестяще отыгранной роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова в культовом фильме 1988 года "Собачье сердце". Это был один из самых запоминающихся и "звездных" его образов, однако далеко не единственный.









В том же году, что и знаменитое "Собачье сердце" был снят фильм "Кошкодав Сильвер", в котором Владимир Толоконников исполнил роль душегуба.

Фото: кадр из фильма





Яркостью и запоминаемостью может похвастаться и образ Горелова из фильма "Ночь длинных ножей". Фото: кадр из фильма





В картине "Мечты идиота" Толоконников сыграл Адама Козлевича. Фото: кадр из фильма







Зрителям фильма "Облако-рай" артист предстал в образе Филомеева. Фото: кадр из фильма

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Картина "Китайская бабушка" многим запомнилась именно благодаря Владимиру Толоконникову, сыгравшему Игоря Андреевича. Фото: кадр из фильма







В фильме "Коля-перекати поле" артист блестяще исполнил роль Филомеева. Фото: кадр из фильма







В "Паршивых овцах" Толоконников сыграл Архипа Лукича. Фото: кадр из фильма







Одной из последних ролей Толоконникова стал самый взрослый член семьи Бобровых Павел Григорьевич Бобров в комедии "СуперБобровы". Фото: кадр из фильма







Молодым зрителям Владимир Толоконников известен по роли доброго волшебника Хоттабыча в одноименной картине 2006 года. Фото: кадр из фильма







Однако всенародную славу и любовь миллионов зрителей Владимир Толоконников получил практически в самом начале своей актерской карьере благодаря исполнению роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова в картине "Собачье сердце". Фото: кадр из фильма