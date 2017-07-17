Самые яркие роли актера Владимира Толоконникова
17 июля 2017, 12:15
В кого еще перевоплощался актер.
Сердца и умы многих зрителей в России актер Владимир Толоконников покорил благодаря блестяще отыгранной роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова в культовом фильме 1988 года "Собачье сердце". Это был один из самых запоминающихся и "звездных" его образов, однако далеко не единственный. Dni.Ru вспоминают, в кого еще перевоплощался актер.
В том же году, что и знаменитое "Собачье сердце" был снят фильм "Кошкодав Сильвер", в котором Владимир Толоконников исполнил роль душегуба.
Фото: кадр из фильма
Яркостью и запоминаемостью может похвастаться и образ Горелова из фильма "Ночь длинных ножей".
Фото: кадр из фильма
Зрителям фильма "Облако-рай" артист предстал в образе Филомеева.
Фото: кадр из фильма
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Картина "Китайская бабушка" многим запомнилась именно благодаря Владимиру Толоконникову, сыгравшему Игоря Андреевича.
Фото: кадр из фильма
В фильме "Коля-перекати поле" артист блестяще исполнил роль Филомеева.
Фото: кадр из фильма
В "Паршивых овцах" Толоконников сыграл Архипа Лукича.
Фото: кадр из фильма
Одной из последних ролей Толоконникова стал самый взрослый член семьи Бобровых Павел Григорьевич Бобров в комедии "СуперБобровы".
Фото: кадр из фильма
Молодым зрителям Владимир Толоконников известен по роли доброго волшебника Хоттабыча в одноименной картине 2006 года.
Фото: кадр из фильма
Однако всенародную славу и любовь миллионов зрителей Владимир Толоконников получил практически в самом начале своей актерской карьере благодаря исполнению роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова в картине "Собачье сердце".
Фото: кадр из фильма
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