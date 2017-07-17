В Караганде начал работать центр помощи пострадавшим от деструктивных религиозных течений

В городе Караганде начал работать реабилитационный центр помощи пострадавшим от деструктивных религиозных течений «Виктория».





Деятельность реабилитационного центра направлена на оказание социальной, психологической, религиоведческой и юридической помощи пострадавшим от деятельности деструктивных религиозных течений.





На сегодняшний день в центре проходят реабилитацию 8 человек. Зачастую, люди, которым необходима помощь, оторваны от социальной и общественной жизни.





Специалисты центра разрабатывают индивидуальные программы, применяют различные методики к каждому пострадавшему, как к человеку с уникальной комбинацией потребностей и характерных черт, включая слабые и сильные стороны. Занятия с пострадавшими от негативного религиозного воздействия сочетаются с отдыхом, чтобы дать человеку шанс оправиться от изнурительного оцепенения культовой жизни и обеспечить построение реальной модели дальнейшей жизни, без деструктивной религиозной организации.





К примеру, был случай, когда молодая женщина из числа приверженцев деструктивного религиозного течения обратилась за помощью в Центр и только там от специалистов узнала, что ей как матери-одиночке положено специальное государственное пособие и по программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы она может пройти бесплатное обучение и получить профессию.





Сейчас специалисты Центра помогают ей оформить пособие на ребенка, а также помогли пройти обучение по программе на повара. И это не единичный случай, когда людям попавшим трудную жизненную ситуацию оказывается всесторонняя помощь.





Практика работы центра подтвердила востребованность деятельности по оказанию помощи людям, пострадавшим от негативного религиозного воздействия. Благодаря работе центра многие молодые люди были отведены от влияния деструктивных религиозных течений.





В центре круглосуточно работает телефон доверия: 8(7212) 51-28-28. г. Караганда, ул. Гоголя, 57/2.



