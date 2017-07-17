Большая часть задержанных рейсов отправилась из аэропорта Актау

«Актау-Атырау», по представленной нам информации, должен был вылететь в 6 часов утра, однако улетел только к 10 часам. Такое время дали вчера представители компании «SKAT» по времени вылетам на сегодня. Далее, по маршрутам «Актау - Алматы», «Актау - Астана», «Актау-Шымкент», давалось время вылета 10.30. Первые два готовятся, самолет на Шымкент заправляется. По факту вылетят в районе 11 часов. Борт «Актау-Махачкала» еще не прибыл», - рассказал источник.



