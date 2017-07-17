Большая часть задержанных рейсов отправилась из аэропорта Актау
17 июля 2017, 12:22
Вторые сутки в аэропорту Актау задерживались авиарейсы авиакомпании «SKAT». Это рейсы «Актау-Атырау», «Актау - Алматы», «Актау-Шымкент», «Актау-Астана», «Актау-Махачкала».
Большинство задержанных вчера рейсов авиакомпании «SKAT» уже отправлены, либо готовятся к отправке, подтвердил официальный источник в аэропорту Актау корреспонденту МИА «Казинформ».
Напомним, вторые сутки в аэропорту Актау задерживались авиарейсы авиакомпании «SKAT». Это рейсы «Актау-Атырау», «Актау - Алматы», «Актау-Шымкент», «Актау-Астана», «Актау-Махачкала».
«Актау-Атырау», по представленной нам информации, должен был вылететь в 6 часов утра, однако улетел только к 10 часам. Такое время дали вчера представители компании «SKAT» по времени вылетам на сегодня. Далее, по маршрутам «Актау - Алматы», «Актау - Астана», «Актау-Шымкент», давалось время вылета 10.30. Первые два готовятся, самолет на Шымкент заправляется. По факту вылетят в районе 11 часов. Борт «Актау-Махачкала» еще не прибыл», - рассказал источник.
Фото: Отырар TV
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