В ЮКО в рамках ГЧП будет построено 7 объектов на сумму 4,7 млрд. тенге

В ближайшее время в Южно-Казахстанской области в рамках государственно-частного партнерства будет возведено 7 объектов на общую сумму 4,7 млрд. тенге. Уже начато строительство двух детских садов и поликлиники на 500 мест. Кроме того, объявлен конкурс на 11 проектов.





Об этом сегодня на заседании в областном акимате сообщил руководитель управления экономики и бюджетного планирования Арман Сабитов, передает пресс-служба акима региона.





Стоит отметить, Южно-Казахстанская область на сегодняшний день расположилась на пятом месте по республике по реализации проектов в рамках государственно-частного партнерства. Вместе с этим, глава региона поручил всем руководителям управлений и депутатам маслихатов провести агитационные работы в целях реализации данных проектов.





«В настоящее время главой государства созданы все условия для развития предпринимательства. Один из них - развитие государственно-частного партнерства. Осуществление социально значимых проектов с привлечением частных инвестиций, а также предоставление государственных услуг, направленных в частный сектор являются сотрудничеством между государством и частным бизнесом. Поэтому необходимо как можно больше выпускать агитационные материалы, и предлагать предпринимателям проекты в различных сферах для совместной реализации», - сказал Жансеит Кансеитович.





По словам руководителя управления, при инициативе акимата планируется реализовать 34 проекта через механизмы государственно-частного партнерства. Перечень 18 проектов, оформленных в соответствии с требованиями закона, утверждены областным маслихатом.





«В этом году объявлен конкурс на 11 проектов из 34. Один из них образовательный, 3 спортивные объекты. Итоги конкурса будут объявлены 4 августа. Также на стадии разрабатываются конкурсные документации на 4 проекта. После получения соответствующих экспертных заключений перечень для утверждения будет предложена на рассмотрение областного маслихата. Кроме того, планируется подготовить концепцию 12 проектов и до конца года получить соответствующие экспертизы», - сказал Арман Сабитович.





Наряду с этим, глава региона призвал разработать проекты на сумму 95 млрд. тенге, выделенные государством в целях развития государственно-частного партнерства. В этой связи, аким области порекомендовал вести строительство детских садов, спортивных комплексов, футбольных полей и семейных, студенческих общежитий.



