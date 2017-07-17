Россиян хотят оставить без алкоголя в выходные

В Министерстве здравоохранения хотят ограничить продажу алкоголя. По замыслу авторов радикального законопроекта, россияне не смогут покупать спиртное в выходные дни

Предложение ведомства по ограничению продажи алкоголя значится в Стратегии формирования здорового образа жизни населения. Инициативу разрабатывают сотрудники Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины.

В учреждении считают неэффективными меры правительства по борьбе с алкоголизмом среди граждан и хотят запретить продажу горячительных напитков в выходные дни. "Как это решение будет реализовано — Минздрав решает совместно с другими ведомствами", – сообщили газете "Известия" в пресс-службе организации.

Точная формулировка положения о запрете продажи спиртного в выходные будет известна после межведомственных консультаций. "Подобные инициативы обсуждаются в экспертном сообществе", – уточнили в Минздраве.