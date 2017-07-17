Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Россиян хотят оставить без алкоголя в выходные

17 июля 2017, 12:56

Ранее запрет на реализацию крепкого алкоголя предложили ввести пивовары.

В Министерстве здравоохранения хотят ограничить продажу алкоголя. По замыслу авторов радикального законопроекта, россияне не смогут покупать спиртное в выходные дни, сообщает Dni.ru

Предложение ведомства по ограничению продажи алкоголя значится в Стратегии формирования здорового образа жизни населения. Инициативу разрабатывают сотрудники Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины.

В учреждении считают неэффективными меры правительства по борьбе с алкоголизмом среди граждан и хотят запретить продажу горячительных напитков в выходные дни. "Как это решение будет реализовано — Минздрав решает совместно с другими ведомствами", – сообщили газете "Известия" в пресс-службе организации.
Точная формулировка положения о запрете продажи спиртного в выходные будет известна после межведомственных консультаций. "Подобные инициативы обсуждаются в экспертном сообществе", – уточнили в Минздраве.

В ведомстве напомнили, что руководство регионов может самостоятельно регулировать условия торговли алкоголем. Однако местные власти не запрещают продажу спиртного в выходные дни, а лишь ограничивают его реализацию в праздники.

Ранее запрет на реализацию крепкого алкоголя предложили ввести пивовары. Он должен действовать с 21:00 до 09:00 мск, считают производители пенного напитка.

Фото: Алкоголизм.ком

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...