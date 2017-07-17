18 июля в Астане планируется ограничение движения транспорта

В Астане 18 июля пройдет ряд мероприятий, в связи с чем, в городе будет частично ограничено движение , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт акимата.





Так, в 20.00 на стадионе «Астана Арена» состоится футбольный матч второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА между командами «Астана» и «Спартак» Юрмала. Кроме этого, в рамках Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в тот же день в 19.30 на велотреке «Сарыарка» состоится концерт звезд корейской эстрады.





В этой связи, 18 июля с 18.00 будет ограничено движение транспорта по проспектам Кабанбай батыра и Туран на участке от улицы Керей и Жанибек хандары до проспекта Улы Дала. Запрет будет действовать до окончания мероприятия. Рекомендуемый маршрут объезда – по проспекту Мангилик Ел, улицам Туркестан и Акмешит.





Добраться до стадиона жители и гости города смогут на двенадцати маршрутах общественного транспорта: № 10, № 12, № 27, № 37, № 40, № 51, № 53, № 501, № 502, № 503, № 505, № 506. Вместе с тем, с 18:00 с четырех точек сбора будет осуществляться доставка болельщиков футбола и зрителей концерта на парковку «Астана Арена» специальными рейсами (шаттл басы).





Точки сбора на автобусы спецрейсов:

- парковка СК «Казахстан»,

- мечеть «Нур Астана»,

- столичный цирк,

- Дворец «Жастар».





Стоимость проезда на специальных рейсовых автобусах такая же, как и в общественном транспорте, – 90 тенге, проездные билеты недействительны.





Вернуться в город после игры и концерта можно автобусами маршрутов: № 10, № 12, № 28, № 40, № 51, № 303. В 21:00 на парковку стадиона и остановку «Астана Арена» по проспекту Кабанбай батыра также будут поданы шаттл басы. Кроме этого, будут поданы официальные перевозчики городского такси.





Местная полицейская служба ДВД г. Астаны просит водителей отказаться от автомобилей в пользу общественного транспорта. Гражданам, планирующим совершить поездки в район международного аэропорта «Нурсултан Назарбаев», и жителям близлежащих поселков рекомендуется заранее планировать свои передвижения.



