В Беларуси с аукциона продали памятник архитектуры XIX века за $12

В Беларуси в деревне Жемыславль недалеко от границы с Литвой, продан с аукциона за $12 знаменитый памятник архитектуры XIX века — Дворец в Жемыславле , пишет , пишет NEWSru.com





Эта усадьба графов Уместовских, построенная в виде точной уменьшенной копии королевского дворца Лазенки в Варшаве, ушла с молотка за одну «базовую величину», размер которой с 1 января 2017 составляет 23 белорусских рубля (менее $12). Покупателем стала неназванная белорусская компания





Это уже третья попытка продажи архитектурного объекта, который сейчас находится в аварийном состоянии. В 2012 году во дворце произошел пожар, сгорела крыша. Ремонтом никто не занимался. От осадков начали разрушаться перекрытия, внутренние убранства, паркет. На стенах появились трещины. Внутри сохранились лишь немногие элементы декора: мозаичный пол на входе, дубовые стеновые панели, остатки мраморных каминов.





Ранее к дворцу присматривались и другие покупатели. Один из них, иорданец, в 2015 году хотел заплатить за дворец 1,6 млрд неденоминированных белорусских рублей и даже внес первоначальный взнос за аукцион — 10 процентов от стоимости. Но затем инвестор исчез, а «Усадьба Умястовских» вернулась государству.





Новому покупателю усадьбы достанутся еще три хозяйственных строения и семь «многолетних насаждений». По условиям аукциона, земельный участок будет предоставлен в аренду на 50 лет. Инвестору придется выполнить обязательные условия аукциона: в течение месяца подписать охранное обязательство, разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию в течение трех лет.





После завершения реконструкции условиями аукциона предписывается «осуществление покупателем предпринимательской деятельности с использованием приобретенных объектов в течение не менее пяти лет с даты ввода объектов в эксплуатацию».





В 90-х годах прошлого века в этом дворце располагалось управление местного колхоза, библиотека, почта и клуб. С 2006 года дворец пустовал, и за это время детали интерьера разобрали/



