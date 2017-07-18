Жильцы одной из первых в Астане 25-этажек остались без лифтов

Уже почти месяц там не работают все три пассажирских лифта.

В Астане жители ЖК "Свечки" жалуются на то, что уже около месяца вынуждены пешком преодолевать этажи из-за неработающих лифтов





Состоящий из двух домов ЖК "Свечки" считается первым в столице 25-ти этажным комплексом. Расположен он на пересечении улиц Богенбай батыра - Сары Арка. В одном из зданий - дом № 28, уже около месяца не работают все три пассажирских лифта. Жильцы вынуждены подниматься пешком.





- Нашему дому 18-19 лет, у нас три пассажирских лифта, один грузовой. Он уже давно не работает, лет 8-9. А пассажирские с переменным успехом работали. Теперь уже месяц у нас лифты все стоят, - рассказала член инициативной группы жильцов дома Светлана Владимировна. - Нам сказали, что все изношено, полностью надо модернизировать. И, естественно, для этого мы должны собрать деньги.

И здесь жильцов дома настораживает несколько моментов. Первый. По словам Светланы Владимировны, они каждый месяц платили за техобслуживание лифтов, 1200 тенге с квартиры, то есть более 125 тыс тенге. Представители обслуживающих компаний рассказывали, что на эту сумму они следили за техсостоянием лифтов, где надо смазывали и т.д. Жильцы недоумевают: "Как же за лифтами следили, если в итоге довели их до такого состояния?".

- Они говорят, что каждые 5 лет надо было делать капремонт. Но этот вопрос надо было ставить перед КСК. К нам никаких вопросов не было, чтобы мы дополнительно деньги собирали на капремонт. И, когда лифты остановились, компания берет и расторгает в одностороннем порядке договор с нашей обслуживающей организацией. У нас не КСК, а ТОО, - продолжила рассказывать Светлана Владимировна.

Второй момент. Сумма, требуемая за ремонт лифтов - 13 млн за пассажирский и 16 млн тенге за грузовой. Если разделить эту общую сумму на 125 квартир и раскидать на год, то получается около 20 тыс тенге с квартиры ежемесячно. Не все жильцы дома готовы и согласны платить эту сумму.

Третий момент. Как рассказала Светлана Владимировна, им не предоставили расписанную смету - из чего складываются эти суммы за ремонт.

- Они нам озвучили эту цифру, пассажирский лифт 13 млн. тенге. А может там не 13, а 8 млн? И вот три-четыре компании приходят и все называют одну и ту же цифру. У нас сложилось впечатление что они как коршуны собрались над умирающим животным и смотрят: никуда вы не денетесь, все равно вы согласитесь на эту сумму, - говорит Светлана Владимировна .

Жильцы дома считают, что лифты пришли в негодность по вине обслуживающих компаний. Сейчас они хотят, чтобы в счет тех денег, которые отдавали на обслуживание лифтов, КСК заказал техэкспертизу, чтобы точно определить, какие запчасти и что нужно менять, сколько это будет стоить. а не называть просто сумму. Также, как отмечает Светлана Владимировна, жители дома ждут помощи и от акимата.





В свою очередь, в ТОО "Батыр", обслуживающем "Свечки", тоже прокомментировали ситуацию.





- Проблема в износе - 20 лет этому дому, лифты существуют 10 лет. Три года тому назад лифтовая компания предупреждала, что пора запускать либо модернизацию лифтов либо сделать капитальный ремонт за счет жильцов. Но никто не среагировал. И получилось так, что в течение трех лет все лифты встали, - рассказала техник ТОО "Батыр" Тлеубергенова. По ее словам, они проводили собрания с жильцами дома для обсуждения сложившейся ситуации, но из 125 квартир приходили 25-26 человек, которые не могли прийти к решению.





По словам Тлеубергеновой, в Астане в ЖК "Свечки" самая минимальная плата за один лифт - 400 тенге, за три получается 1200 тенге в месяц. Руководитель предыдущей подрядной компании, обслуживающей лифты в доме, говорил о том, что этой суммы недостаточно для полноценного обслуживания. Но даже эта плата, по словам Тлеубергеновой, жильцами дома не производилась.





- Мы уже год их обслуживаем. На данное время они нам в КСК должны 1 млн 200 тыс тенге. Также они должны домофонной компании, лифтовой, видеонаблюдению. Люди не платили... ...Мы заранее предупреждали, вывешивали объявления, просили, чтобы хотя бы на один лифт собрали деньги. Ни в какую. Только и слышим: "ваш интерес, вы отмываете деньги". Сейчас мы пригласили новую лифтовую компанию, - отмечает Тлеубергенова. При этом, длительное время никто из специализирующихся на лифтах компаний не решался брать данный дом на обслуживание, отмечая, что сейчас запчастей на такие лифты уже нет, они устарели.





- Мы приглашали механиков. Нам объяснили, что система вся нарушена, вся компьютерная система. Поменяли лебедку, мотор поменяли. Но не можем завести из-за компьютерной системы, - рассказала женщина.





Директор ТОО обращался и к городским властям за помощью. По словам Тлеубергеновой, в акимате обещали помочь со средствами на восстановление одного-двух лифтов. Но выделение денег начнется в августе.





Во втором доме ЖК "Свечки" назревает похожая ситуация - лифты износились и могут встать в любой момент. Как сообщили в ТОО "Батыр", для жильцов этого дома провели собрание и объяснили ситуацию.





- На сегодняшний день они собрали 70 договоров о том, что жильцы согласны на модернизацию, - рассказала Тлеубергенова.





фото: krisha.kz



