Телеканал CNBC посвятил одну из своих программ выставке «Астана ЭКСПО-2017»

Телеканал CNBC посвятил эфир программы «The Edge» международной выставке «Астана ЭКСПО-2017», передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





Ведущая программы Ориэль Моррисон в рамках своей передачи рассказала о количестве стран-участниц ЭКСПО, культурной и развлекательной программе выставки, представленных инновациях в области «зеленой» энергетики, устойчивого развития, увеличение энергоэффективности, и, конечно же, о лучших практиках, отобранных для презентации в Астане. И даже взяла интервью у председателя правления АО НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжана Есимова и Президента «Назарбаев Университет» Шигео Кацу.





Как отметила ведущая программы в зоне «лучших практик» представлены не только инновационные проекты в области «зеленых» технологий, но и стартапы готовые к применению на практике. В пример она привела испанский стартап «bioo», который предлагает «зеленое» энергетическое решение, производя электроэнергию от растений.





«Это небольшая пробирка, с простым механизмом работы через два электрода, - рассказал разработчик стартапа Пабло М. Видарте (CEO). - Один - это медь, второй - анод, который получает отрицательный заряд, а под ним мы наматываем катод в виде графитового электрода, который получает водород от разложения почвы. Электроны проходят через анод, а водород через катод. Проходя этот путь водород соединяется с кислородом вне воды. Поэтому мы не только создаем электроэнергию, но и воду как побочный продукт».





Второй представленный на ЭКСПО старпап заинтересовавших программу «The Edge» разработан французскими ученными компании «Glowee» и связан с освещением пространств без электричества.





«Мы разрабатываем биологическую живую систему, которая работает с явлениями, называемыми биолюминесцентными. Они обладают способностями вырабатывать свет без электричества, подобно пяти светлякам, червям, клеткам рыбы, - рассказала о принципах работы основатель и главный исполнительный директор «Glowee» Сандра Рей. - Таким образом, мы используем эту химическую реакцию и создаем сырье из бактерий. А бактерии могут светиться без электричества».





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