В Костанае осуждены лжеполицейские

Всего с апреля по сентябрь 2016 года в Костанае членами данного ОПГ совершено 7 фактов вымогательства, сопряженных с незаконным присвоением полномочий сотрудников полиции.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области огласил приговор по уголовному делу в отношении 8 лжеполицейских, занимавшихся вымогательством, сообщает сообщает Казинформ





«Расследованием установлено, что житель посёлка Затобольск Ерзат Халыков в начале прошлого года создал и руководил организованной преступной группой, в состав которой вошли два активных исполнителя. К совершению преступлений они временно привлекали и других лиц. Члены ОПГ завуалировали свои действия под деятельность волонтерского движения «Против наркотиков»»,- сообщили в пресс-службе Костанайского областного суда.





С применением технических средств фиксации (фото, аудио и видео), представляясь сотрудниками отдела по борьбе с наркобизнесом, имитировали задержание лиц, якобы причастных к незаконному обороту наркотиков. В последующем вымогали у них деньги за непривлечение их к уголовной ответственности.





Всего с апреля по сентябрь 2016 года в Костанае членами данного ОПГ совершено 7 фактов вымогательства, сопряженных с незаконным присвоением полномочий сотрудников полиции.





Приговором суда все признаны виновными.





Е.Халыков осужден по ст.ст. 262 ч. 1, 194 ч. 4 п. 1, 149 ч. 2, 126 ч. 3 п. 1 УК РК к 10 годам лишения свободы с отбыванием лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.





И.Кузнецов по ст. 126 ч. 2 п.п. 1,8, 194 ч. 2 п.п. 1, 2, 3 УК РК к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.





А.Касьяненко по ст.ст. 194 ч. 3 п. 2 УК РК к 5 годам лишения свободы с отбыванием лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.





К.Жакупов по ст.ст. 126 ч. 2 п.п. 1,8, 194 ч. 2 п.п. 2,3 УК РК к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.





Б.Жакупов по ст.ст. 262 ч. 2, 194 ч. 4 п. 1, 149 ч. 2, 126 ч. 3 п. 1 УК РК к 9 годам лишения свободы с отбыванием лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.





А.Дизер по ст. 194 ч. 3 п. 2, 149 ч. 2, 126 ч. 2 п.п. 1,8 УК РК к 5 годам лишения свободы в уголовно исполнительной системе средней безопасности.





Е.Шабойлов по ст.ст. 194 ч. 2 п. 2, 126 ч. 2 п.п. 1,8 УК РК к 2 годам лишения свободы. Применяя ст. 63 УК РК наказание считать условным с установлением пробационного контроля на 1 год.





Р.Самаркин по ст. 194 ч. 2 п.п. 1,2 УК РК к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества, находящего в собственности осужденного, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем. Применяя амнистию от 13.12.2016 года назначить к отбытию 3 года лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.





А.Ашимханов по ст. 194 ч. 3 п. 2 УК РК, с учетом применения ст. 63 УК РК назначить 5 лет лишения свободы. Применяя ст. 63 УК РК наказание считается условным. На весь срок лишения свободы с установлен пробационный контроль с возложением обязанностей: не менять места жительства без уведомления уполномоченного органа, осуществлять материальную поддержку семьи.





Приговор в законную силу не вступил.



