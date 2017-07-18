Синоптики во вторник обещают ветер и дожди
18 июля 2017, 06:00
В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается град.
На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, возможен град, местами усилится ветер, на севере ночью и утром местами ожидается туман, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
Лишь на западе и юге республики ожидается погода без осадков.
В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается град, усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами туман.
В Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Актюбинской областях местами ожидается град, усиление ветра 15-20 м/с. Днем в Атырауской, Западно-Казахстанской, местами в Актюбинской, Мангистауской, Алматинской областях ожидается сильная жара.
На большей части Южно-Казахстанской, Кызылординской, местами Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Жамбылской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Астана: переменная облачность, утром и днем временами дождь, гроза, возможен град. Ветер северо-западный, северный 9-14 м/с. Температура ночью +11+13°С, днем +22+24°С.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +17+19°С, днем +28+30°С.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Вечерняя Москва
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