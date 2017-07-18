Почему в квитанциях за коммунальные услуги не указаны сведения о суммах налогов на имущество и землю за 2017 год?

На протяжении многих лет налоговыми органами города Алматы активно проводится работа по оповещению физических лиц о суммах исчисленных налогов на собственность (имущество, земля), посредством отражения таких сведений в квитанциях за коммунальные услуги, сообщает ДГД по г. Алматы. Однако, как заметили многие жители нашего города, в текущем году в квитанциях за коммунальные услуги отсутствуют сведения об исчисленных суммах налогов за 2017 год.

Это связано с изменениями, внесенными в налоговое законодательство по переносу сроков уплаты налогов на имущество и землю. Если раньше физические лица должны были уплачивать налоги на собственность до 1 октября отчетного года (то есть, за 2016 года уплата производилась до 1 октября 2016 года), то с 1 января 2017 года, для удобства физических лиц, срок уплаты увеличен на один год - до 1 октября года, следующего за отчетным. То есть, налоги за 2017 год нужно будет оплатить до 1 октября 2018 года. Данное нововведение позволит значительно уменьшить необходимость проведения перерасчета налогов в случаях изменения владельцев недвижимого имущества.

При этом оценка стоимости имущества и земли в целях исчисления налогов теперь будет производиться налоговыми органами (ранее такая функция возлагалась на уполномоченный государственный орган в сфере регистрации прав на недвижимое имущество) в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.

Следовательно, суммы исчисленных налогов, с учетом информации о смене собственников имущества, по итогам 2017 года будут отражены в квитанциях 2018 года.

Дополнительно сообщаем, что информацию об исчисленных налогах на имущество, транспорт и земельному налогу можно будет получить по средствам электронной почты и СМС-сообщений на номера личных сотовых телефонов. Для этого каждый желающий вправе представить в налоговый орган сведения о своих номерах телефонов и адресах электронной почты.

Кроме того, вышеуказанные сведения размещаются на интернет-ресурсах территориальных налоговых органов, а также на официальном интернет-ресурсе КГД МФ РК www.kgd.gov.kz.