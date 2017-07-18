Какие услуги можно получить на Egov.kz без ЭЦП

В настоящее время доступно 30 таких услуг.

На портале электронного правительства без электронной цифровой подписи посредством ввода одноразового пароля доступно 30 услуг, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Национальные информационные технологии».





Как поясняется, для получения услуги с помощью одноразового пароля пользователю, авторизованному на портале www.egov.kz, требуется указать ИИН и номер сотового телефона, зарегистрированного в «мобильной базе граждан», после чего ввести полученный одноразовый пароль в специальное поле. Привязать номер телефона к ИИН можно в Личном кабинете пользователя, либо обратившись в ЦОН.





Итак, получить по одноразовому паролю можно следующие госуслуги:





- Адресную справку;

- Справку об отсутствии (наличии) недвижимого имущества физическим лицам;

- Справки о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках;

- Справки о зарегистрированных и прекращенных правах на недвижимое имущество для физических лиц;

- Технический паспорт объектов недвижимости;

- Дубликат технического паспорта объектов недвижимости.

- Копии документов регистрационного дела, заверенных регистрирующим органом, включая план (схемы) объектов недвижимости.

- Приложение к техническому паспорту, содержащее сведения о собственнике (правообладателе) недвижимого имущества.

- Дубликат правоустанавливающего документа на недвижимость.

- Выписки из реестра регистрации залога движимого имущества.

- Архивные справки.

- Справки о государственной регистрации юридического лица, учетной регистрации филиала (представительства).

- Справки о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве.

- Справки о наличии филиалов и представительств юридического лица.

- Справки об участии юридического лица в других юридических лицах.

- Справки об участии физического лица в юридических лицах, филиалах и представительствах.

- Справки о всех регистрационных действиях юридического лица.

- Справки о зарегистрированном юридическом лице на заданную дату.

- Справки о последних внесенных изменениях в учредительные документы.

- Справки о наложенных обременениях (арест) на долю юридического лица.

- Подача заявки на повторное свидетельство о заключении брака.

- Подача заявки на повторное свидетельство об установлении отцовства.

- Подача заявки на повторное свидетельство о перемене имени, фамилии, отчества.

- Подача заявки на повторное свидетельство об усыновлении/ удочерении

- Подача заявки на повторное свидетельство о расторжении брака.

- Подача заявки на повторное свидетельство о рождении.

- Справка о перемене имени, фамилии, отчества.

- Справка о расторжении брака.

- Справка о заключении брака.

- Справка о рождении.



