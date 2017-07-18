Главы МИД ОДКБ приняли Заявление о совместных мерах по обеспечению информационной безопасности
Министр иностранных дел Республики Казахстан Кайрат Абдрахманов принял участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности.
В ходе заседания главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные проблемы глобальной и региональной безопасности, а также подготовку к юбилейному саммиту ОДКБ, запланированному на вторую половину года в Беларуси.
В своем выступлении К. Абдрахманов отметил, что Казахстан придает важное значение совместным мерам по противостоянию современным вызовам и угрозам, имеющим в основном транснациональный характер. Он обратил особое внимание на проблему кибербезопасности и незаконного использования информационных технологий, а также рассказал о создаваемой в Казахстане по инициативе Президента Нурсултана Назарбаева системе «Киберщит».
В этом контексте глава внешнеполитического ведомства предложил активизировать деятельность Координационного консультационного центра ОДКБ по реагированию на компьютерные инциденты, а также наладить практическое взаимодействие экспертов, обмен опытом, информацией по новейшим разработкам для повышения уровня защищенности стратегических объектов.
Министр иностранных дел Казахстана также проинформировал о проводимой работе по противодействию терроризму и экстремизму на национальном уровне.
Внимание глав МИД стран-членов ОДКБ было вновь привлечено к соответствующим инициативам Президента Казахстана в рамках ООН.
Участники встречи были проинформированы о ходе Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии.
В ходе заседания были одобрены инициированные казахстанской стороной изменения в Соглашение об основных принципах военно-технического сотрудничества, которые, в частности, определяют порядок ценообразования на продукцию военного назначения, поставляемую партнерам на льготных условиях.
Министрами иностранных дел государств-членов ОДКБ было принято Заявление о совместных мерах по обеспечению информационной безопасности, в котором отмечается озабоченность ростом преступлений, совершаемых с применением информационных технологий. Стороны выразили намерение продолжать активную работу по противодействию преступлениям в этой сфере.
Решено активизировать деятельность Рабочей группы по Афганистану при СМИД ОДКБ.
По итогам встречи был утвержден Перечень тем совместных заявлений на 2017 год и План консультаций представителей государств-членов ОДКБ по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на второе полугодие 2017 года - первое полугодие 2018 года.
Главы делегаций и генеральный секретарь ОДКБ были также приняты Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.
Примечание: Организация Договора о коллективной безопасности образована 7 октября 2002 года в г. Кишиневе в качестве региональной международной организации в соответствии с подписанными главами шести государств-участников СНГ Уставом Организации ДКБ и Соглашением о правовом статусе ОДКБ, вступившими в силу 18 сентября 2003 года.
ОДКБ является правопреемником Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года в Ташкенте главами шести государств-участников СНГ. Договор предусматривает оказание помощи государству-члену Организации в случае совершения против него акта агрессии со стороны государства, не являющегося членом ОДКБ, в порядке осуществления права на коллективную самооборону в соответствии со Статьей 51 Устава ООН.
В этом году исполняется 25 лет с момента подписания Договора о коллективной безопасности и 15 лет с момента создания Организации.
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