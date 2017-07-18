Военнослужащий осужден за дезертирство в Шымкенте
18 июля 2017, 10:01
Вину он полностью признал и раскаялся в содеянном.
Военнослужащий осужден за дезертирство в Шымкенте, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Военного суда РК.
Военный суд Шымкентского гарнизона рассмотрел уголовное дело в отношении военнослужащего по контракту воинской части 91678 «К» в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 442 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (дезертирство).
По делу установлено, что согласно приказа командира воинской части военнослужащему предоставлен очередной трудовой отпуск. Однако, военнослужащий к указанному в отпускном билете сроку к месту службы не прибыл, трудоустроился в охранном агентстве, на телефонные звонки и СМС сообщения командования части не отвечал. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 20 января 2017 года он был задержан сотрудниками военной полиции в охранном агентстве ТОО «Буран».
В судебном заседании он вину признал полностью, раскаялся в содеянном. Суд при вынесении приговора принял во внимание его молодость, отсутствие судимости, положительную характеристику и другие смягчающие обстоятельства.
Согласно приговора военного суда Шымкентского гарнизона молодой человек признан виновным в совершении правонарушения и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. В соответствии со статьей 63 УК РК наказание назначено условно.
На основании статьи 49 УК Республики Казахстан осужденный он лишен воинского звания «ефрейтор».
Приговор вступил в законную силу.
Фото: соцсети
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