На 4,2% вырос ВВП в Казахстане в первом полугодии

Для сохранения текущей динамики роста экономики ВВП во втором полугодии текущего года должен показать рост 4,1 и 4,3%.

На заседании Правительства РК премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев отметил, что основная работа по достижению рота показателей экономики предстоит во втором полугодии текущего года , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





Как рассказал министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов, в первом полугодии на фоне улучшения внешних и внутренних условий развития экономика Казахстана продолжила свой рост. Рост ВВП за первое полугодие составил 4,2%, но чтобы поддержать набранные темпы промышленного производства во втором полугодии, отрасли необходимо нарастить более высокую динамику, чем в первой половине 2017 года.





«Исходя из анализа, за последние пять лет порядка 60% ВВП формируется за счет увеличения экономической активности в 3 и 4 кварталах. Так, например, в 2016 году при общем росте ВВП на 1%, в первом полугодии рост составил всего 0,1%, а во втором полугодии он ускорился и составил 1,6% по сравнению к аналогичному периоду 2015 года. Поэтому для сохранения текущей динамики развития экономики, то есть порядка 4-4,2%, с учетом сезонных факторов, необходимо, чтобы в третьем и четвертом квартале ВВП рос соответственно на 4,1 и 4,3%», - отметил глава ведомства.





В связи с чем, по его словам, задача стоит большая и необходимо вместе с акиматами продолжить реализацию госпрограммы привлечения частных инвестиций и бизнес-активности.





В свою очередь глава Кабмина Б. Сагинтаев поручил правительству сосредоточиться на данной работе во втором полугодии.





«Как видим, в целом, статистика данная оказывает нам неплохие результаты. Общая работа выполняли все вместе: и центральные госорганы, и в регионах поручение главы государства. Рост 4,2%, как уже было сказано по итогам полугодия. Но основная работа предстоит на второе полугодие. Надо удержать этот темп. Поэтому нам не надо расслабляться и в дальнейшем обеспечивать рост в отраслях экономики всем: и центральным исполнительным органам, и местным исполнительным органам, и необходимо продолжать реализацию системных мер для исполнения поручения главы государства»,- подчеркнул он.





«Также надо вести мониторинг по расходной части исполнения бюджетных средств. Мы видим, что есть отстающие. Я думаю, что еще по времени наверстаем упущенное», - добавил премьер.





Ксения Давыдова, Астана