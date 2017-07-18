Сагинтаев поручил акимам решить проблемные вопросы по «Нұрлы жер»

Также он поручил акимам активизироваться по привлечению к строительству жилья частных застройщиков.

Ход реализации госпрограммы «Нұрлы жер» рассмотрели в Правительстве РК, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев отметил некоторые проблемные моменты, возникающие в ходе реализации госпрограммы.





«Есть некоторые проблемные моменты: во-первых, это эффективное планирование выделяемых в рамках программы средств. Сейчас было сказано, что деньги больше выделяют, где очередников меньше, а где меньше, там больше выделяются. Здесь, Ерболат Аскарбекович (Досаев, глава Нацхолдинга «Байтерек») вместе с Женис Махмудовичем (Касымбек, министр по инвестициям и развитию РК), надо посмотреть, почему так получилось», - сказал глава Кабмина.





Также необходимо контролировать выделенные в рамках госпрограммы средств, чтобы они работали и возвращались.





«Еще одно - буквально на прошлой неделе глава государства одобрил перераспределение ранее выделенных средств в размере 210 млрд тенге на строительство акиматами кредитного жилья. Эти средства должны идти в работу, возвращаться и направляться на строительство нового жилья. За этим надо акимам жестко следить», - пояснил он.





Другой момент заключается в привлечении к застройке частных инвесторов.





«Еще один момент, на который обратил внимание глава государства - это стимулирование частого индивидуального строительства. То есть не все время ориентироваться на деньги, которые выделяются в рамках бюджетной программы, но также, уважаемые коллеги-акимы, это ваша работа», - указал премьер.





«Возможно, глава государства будет спрашивать с регионов в поездках или при встречах, на совещаниях, на каком уровне привлечение частных застройщиков вне программы. Поэтому эту сторону надо вам взять на особый контроль и мне не понравилось, в докладе прозвучало у Жениса Махмудовича, что документы поздно сдают. Сколько не говорим об этом, все равно получается, полгода тратим, ждем, пока нам не поступят соответствующие документы для того, чтобы перечислить регионам деньги. Уважаемые акимы, прошу взять все эти вопросы на контроль», - заключил он.





Как рассказал министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, реализация программы «Нұрлы жер» началась в текущем году с целью обеспечения доступности жилья для населения. Программа состоит из пяти направлений: строительство арендного жилья для социально уязвимых слоев населения; развитие индивидуального жилищного строительства; строительство кредитного жилья через систему жилстройсбережений; стимулирование строительства жилья частными застройщиками; повышение доступности ипотечного кредитования.





По данным МИР РК, в первом полугодии за счет всех источников введено в эксплуатацию 5,5 млн кв. м. (54% к плану) или 47,7 тыс. квартир и домов, что на 11% выше аналогичного периода 2016 года. За счет государственных средств в рамках программы «Нұрлы жер» сдано 7,3 тыс. квартир.





Ксения Давыдова, Астана