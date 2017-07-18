Honda показала Accord нового поколения
18 июля 2017, 11:49
В «Хонде» заявляют, что новый «Аккорд» разработан «с нуля».
Компания Honda представила в США седан Accord нового, десятого поколения. Его продажи стартуют этой осенью.
В «Хонде» заявляют, что новый «Аккорд» разработан «с нуля». Автомобиль получил облегченную и в то же время более жесткую конструкцию кузова, усовершенствованное шасси, две новых турбочетверки вместо прежних атмосферников и 10-ступенчатую автоматическую трансмиссию – помимо прочего.
По сравнению с предшественником десятый Honda Accord стал на 10 мм короче, на 10 мм шире и на 15 мм ниже. При этом колесная база увеличилась на 55 мм, благодаря чему салон стал просторнее, особенно на заднем ряду. Более щедрое использование алюминия и сверхпрочных сталей позволило снизить массу автомобиля на 50-80 кг в зависимости от комплектации.
2,4-литровый 185-сильный безнаддувный двигатель уступил место 1,5-литровой турбочетверке на 192 л.с. и 260 Нм. Она может сочетаться с вариатором или с шестиступенчатой механикой – последняя предлагается в комплектации Sport. Вместо 3,5-литрового 278-сильного V6 будет устанавливаться 2,0-литровая турбочетверка на 252 л.с. и 370 Нм. Она агрегатируется с 10-ступенчатым автоматом собственной разработки Honda или с вышеупомянутой МКП в версии Sport. Также в линейке сохранился фирменный гибридный привод, но подробности о нем пока не раскрыты.
Оснащение нового «Аккорда» может включать светодиодные фары, 7-дюймовый цифровой дисплей на приборной панели, мультимедийный комплекс с 8-дюймовым тачскрином, 6-дюймовый проекционный дисплей, пакет умных помощников Honda Sensing, беспроводную зарядку для смартфона. Американские цены пока не объявлены. На европейском и российском рынках Honda Accord больше не представлен.
Текст: Александр Орехов
Фото: Honda
Via cartimes
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4869104-0e40090f4a4c85f2a5af28a299d3dc29
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...