Honda показала Accord нового поколения

Компания Honda представила в США седан Accord нового, десятого поколения. Его продажи стартуют этой осенью.





В «Хонде» заявляют, что новый «Аккорд» разработан «с нуля». Автомобиль получил облегченную и в то же время более жесткую конструкцию кузова, усовершенствованное шасси, две новых турбочетверки вместо прежних атмосферников и 10-ступенчатую автоматическую трансмиссию – помимо прочего.





По сравнению с предшественником десятый Honda Accord стал на 10 мм короче, на 10 мм шире и на 15 мм ниже. При этом колесная база увеличилась на 55 мм, благодаря чему салон стал просторнее, особенно на заднем ряду. Более щедрое использование алюминия и сверхпрочных сталей позволило снизить массу автомобиля на 50-80 кг в зависимости от комплектации.





2,4-литровый 185-сильный безнаддувный двигатель уступил место 1,5-литровой турбочетверке на 192 л.с. и 260 Нм. Она может сочетаться с вариатором или с шестиступенчатой механикой – последняя предлагается в комплектации Sport. Вместо 3,5-литрового 278-сильного V6 будет устанавливаться 2,0-литровая турбочетверка на 252 л.с. и 370 Нм. Она агрегатируется с 10-ступенчатым автоматом собственной разработки Honda или с вышеупомянутой МКП в версии Sport. Также в линейке сохранился фирменный гибридный привод, но подробности о нем пока не раскрыты.





Оснащение нового «Аккорда» может включать светодиодные фары, 7-дюймовый цифровой дисплей на приборной панели, мультимедийный комплекс с 8-дюймовым тачскрином, 6-дюймовый проекционный дисплей, пакет умных помощников Honda Sensing, беспроводную зарядку для смартфона. Американские цены пока не объявлены. На европейском и российском рынках Honda Accord больше не представлен.



