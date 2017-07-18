Премьеру симфонии №8 Г. Малера переносят на 21 июля в «Астана Опера»

Казахстанская премьера известной Симфонии №8 австрийского классика Густава Малера переносится с 22 июля, площадь перед Дворцом Мира и Согласия, на 21 июля, 20:00, в Большой зал «Астана Опера» , передает пресс-служба театра.





1200 музыкантов из Казахстана и Италии выступят под руководством прославленного маэстро, главного дирижера «Астана Опера», Заслуженного деятеля РК Алана Бурибаева. Этот грандиозный музыкальный проект представлен Министерством культуры и спорта РК в рамках культурной программы «ЭКСПО-2017».





- Фактор природы всегда остается непредсказуемым для человека, 22 июля синоптики прогнозируют в вечернее время прохладную погоду и дождь, поэтому мы решили не рисковать и перенести мероприятие в Большой зал «Астана Опера», - пояснили в дирекции театра.





Дирижер-постановщик этого уникального проекта Алан Бурибаев достаточно рано начал исполнять симфонии Г. Малера. В первый раз он дирижировал Симфонией №1 в возрасте 20 лет, после того, как выиграл первую премию на конкурсе дирижеров имени Ловро фон Матачича в Загребе. В то время А. Бурибаев только поступил учиться в Венский университет музыки и исполнительского искусства и с самых первых нот полюбил творчество великого австрийского композитора. На сегодняшний день в репертуаре маэстро есть все симфонии Г. Малера. В марте этого года, совместно с Симфоническим оркестром, хором и ведущими солистами «Астана Опера», он представил казахстанской публике Симфонию №2, в прошлом году играл цикл из первых пяти симфоний в Дублине.





В концерте примут участие ведущие солисты «Астана Опера» – Заслуженные деятели Казахстана Салтанат Ахметова, Жупар Габдуллина, Айгуль Ниязова, Нурлан Бекмухамбетов, лауреат международных конкурсов Татьяна Вицинская, а также солисты ГАТОБ им. Абая, лауреаты международных конкурсов Оксана Давыденко, Олег Татамиров, Таир Тажигулов.





Самое монументальное произведение Г. Малера будут исполнять Симфонический оркестр, хор и детским хором «Астана Опера», оркестр и хор театра Карло Феличе (г. Генуя, Италия), Государственного академического театра оперы и балета им. Абая, а также Государственный академический симфонический оркестр Республики Казахстан и Государственный камерный оркестр «Академия солистов».





К ним присоединятся ведущие казахстанские хоровые коллективы: Государственная хоровая капелла имени Б. Байкадамова, хор Южно-Казахстанского областного театра оперы и балета, Казахский камерный хор Актюбинской областной филармонии им. Г. Жубановой, смешанный хор, хор мальчиков, детский хор «Елигай» Казахского национального университета искусств, детские хоры Республиканской казахской средней специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей им. А. Жубанова, Республиканской средней специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей им. К. Байсеитовой, Детской музыкальной школы №5 им. М. Тулебаева, Музыкального колледжа им. П. Чайковского и другие составы из Астаны, Алматы, Павлодара, Петропавловска, Актобе, Кокшетау, Семея, Уральска.