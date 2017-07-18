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Вышел новый трейлер «Бегущего по лезвию» с Райаном Гослингом в стране гигантских ног

18 июля 2017, 13:00

Также в трейлере появляются актеры Харрисон Форд и Джаред Лето.

В сети появился новый трейлер фильма «Бегущий по лезвию 2049». Ролик опубликован в Twitter-аккаунте Good Morning America, передает Lenta.ru

В клипе персонажа Райана Гослинга предупреждают об опасности, которую несут репликанты, после чего он попадает в пустынную местность, где бродит между огромными женскими ногами.

Также в трейлере появляются актеры Харрисон Форд и Джаред Лето.

Режиссером картины стал Дени Вильнев. Автор оригинальной ленты 1981 года Ридли Скотт выступил одним из продюсеров. Премьера намечена на 6 октября.

Репликанты во вселенной «Бегущего по лезвию» — существа-андроиды, которые являются копиями живых людей.




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