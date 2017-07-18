Новый Porsche Cayenne дебютировал на независимом рендере
18 июля 2017, 14:31
Грядущая премьера большого внедорожника Porsche Cayenne третьего поколения, намеченная на автосалон во Франкфурте, не даёт покоя многочисленным независимым дизайнерам и свободным художникам, которые с завидным постоянством выкладывают в сеть рендеры автомобиля.
На этот раз своё видение флагманского кросса немецкой марки предлагает оценить отечественный портал «Колёса.ру». Очевидно, что реальная машина будет практически такой же, как на предоставленных цифровых рисунках.
При этом стоит отметить, что визуально, скорее всего, внедорожник Porsche Cayenne нового поколения не будет сильно отличаться от обновлённой модели актуальной генерации. Пожалуй, среди главных отличий дизайна новинки станет оформление передней части, что подтверждают шпионские фото автомобиля.
Также ожидается, что у модели изменится светотехника, боковые выштамповки кузовных панелей и форма стекол. В настоящий момент нет официальных данных о том, как изменится техническая начинка автомобиля.
Мировая премьера третьего поколения флагманского кроссовера Porsche Cayenne должна состояться осенью текущего года, в рамках Франкфуртского автосалона 2017 года.
Via livecars
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