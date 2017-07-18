Плановые работы в сети Теле2 лишили казахстанцев связи

Сбой в сети мобильного оператора Теле2, из-за которого телефонами во вторник не могли пользоваться абоненты в Алматы, произошел из-за восстановительных работ по замене оборудования, заявили в самой компании, сообщает Zakon.kz





На своем сайте мобильный оператор информирует клиентов о проведении восстановительных работ по замене оборудования 18 и 19 июля 2017 года. Сообщается, что в указанный период могут возникнуть: обрывы интернет соединений, обрывы голосовых сервисов, перебои с зачислением баланса, проблемы с проверкой баланса и услуг компании, некорректная работа приложения и личного кабинета, задержки обслуживания в сервис-центрах, задержки в получении детализации.





«При обрывах интернет соединений, голосовых сервисов рекомендуем перезагрузить телефон. Хотя вероятность возникновения этих проблем невысока, мы обязательно примем все меры по их решению в течение четырех рабочих дней. Все пополнения баланса будут обязательно зачислены на счета абонентов, несмотря на возможные задержки. Приносим свои искренние извинения за возможные неудобства, все обращения будут обработаны в установленный срок», - обращается к абонентам Tele-2.



