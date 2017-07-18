Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Порошенко о создании «Малороссии»: Украина возобновит суверенитет над Донбассом

18 июля 2017, 16:18

«Захарченко не политический деятель, а кукла, передающая кремлевские послания», — заявил Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на новость о создании так называемой «Малороссии» на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, передает "Росбалт".

Во время визита в Грузию президент напомнил о том, что проект «Новороссия» был похоронен и пообещал восстановить суверенитет над Донбассом, сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в Twitter.

«Проект „Новороссия“ был похоронен. Украина возобновит суверенитет над Донбассом и Крымом», — заявил президент

«Захарченко не политический деятель, а кукла, передающая кремлевские послания», — добавил Порошенко.

Напомним, сегодня лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил о создании «Малороссии», которая, по его словам, должна стать «преемницей» Украины.

Фото: 112.ua

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...