Порошенко о создании «Малороссии»: Украина возобновит суверенитет над Донбассом

«Захарченко не политический деятель, а кукла, передающая кремлевские послания», — заявил Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на новость о создании так называемой «Малороссии» на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса , передает " , передает " Росбалт"





Во время визита в Грузию президент напомнил о том, что проект «Новороссия» был похоронен и пообещал восстановить суверенитет над Донбассом, сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в Twitter.





«Проект „Новороссия“ был похоронен. Украина возобновит суверенитет над Донбассом и Крымом», — заявил президент





«Захарченко не политический деятель, а кукла, передающая кремлевские послания», — добавил Порошенко.





Напомним, сегодня лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил о создании «Малороссии», которая, по его словам, должна стать «преемницей» Украины.



