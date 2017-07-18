Порошенко о создании «Малороссии»: Украина возобновит суверенитет над Донбассом
18 июля 2017, 16:18
«Захарченко не политический деятель, а кукла, передающая кремлевские послания», — заявил Порошенко.
Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на новость о создании так называемой «Малороссии» на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, передает "Росбалт".
Во время визита в Грузию президент напомнил о том, что проект «Новороссия» был похоронен и пообещал восстановить суверенитет над Донбассом, сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в Twitter.
«Проект „Новороссия“ был похоронен. Украина возобновит суверенитет над Донбассом и Крымом», — заявил президент
«Захарченко не политический деятель, а кукла, передающая кремлевские послания», — добавил Порошенко.
Напомним, сегодня лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил о создании «Малороссии», которая, по его словам, должна стать «преемницей» Украины.
Фото: 112.ua
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