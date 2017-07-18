Итоги отправления правосудия за полугодие обсудят на расширенном совещании в Верховном суде

В Верховном Суде РК 21 июля пройдет расширенное совещание судейского корпуса страны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ВС.

Как отмечается, на совещании будут подведены итоги отправления правосудия за первое полугодие и обсуждены другие важные вопросы деятельности судебных органов. Особое внимание будет уделено вопросам работы судов в контексте реализации Плана Нации и Послания Президента страны народу Казахстана. Кроме того будут обозначены первостепенные задачи и приоритетные направления дальнейшей работы судебной системы.

С подробным докладом выступит председатель Верховного Суда Кайрат Мами, а также председатель Высшего Судебного Совета Анатолий Смолин, председатели судебных коллегий высшего судебного органа страны, руководитель Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде, ректор Академии правосудия, председатель Судебного Жюри, а также ряд председателей областных судов.