В ВКО устраняют последствия урагана

На линию «112» и «101» от жителей города Усть-Каменогорска и близлежащих районов области поступило более 100 звонков.

В Восточном Казахстане, по предварительным данным, порывами сильного ветра сорвана кровля порядка 35 объектов. На данный момент идут восстановительные работы. В одну из больниц Усть-Каменогорска обратилось 5 пострадавших. В результате осмотра врачей – двое были отпущены домой.





В число поврежденных объектов входят здания жилого помещения, хозяйственных построек, объекты здравоохранения, образования, культуры. Последствия урагана устраняют в Уланском, Жарминском и Глубоковском районах, а также в г. Усть-Каменогорске. Идут восстановительные работы по подаче электроэнергии.





Как сообщили сотрудники ДЧС ВКО в ходе брифинга, организованного в Региональной службе коммуникаций области, заблаговременно, в воскресенье, 16 июля, во второй половине дня, на основании информации «Казгидромет» спасатели через мобильное приложение и официальный сайт ведомства оповестили население о прогнозе на 17 июля. В прогнозе говорилось об усилении ветра до 20 м/с.





- Однако, сообщения со штормовым предупреждением рассылается при прогнозируемом усилении ветра от 25 м/с. В связи с этим смс разосланы не были, - говорит начальник отдела ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС ВКО Азамат Капышев.





Наряду с этим, ведущий специалист-синоптик «Казгидромета» по ВКО Надежда Говоркова объясняет, что 17 июля, согласно прогнозу, ожидалось развитие грозовой деятельности, град и усиление ветра до 15-20м/с: «Развитию такого ветра способствовали большие температурные контрасты и аэрографические особенности местности. Сложность определения времени и места образования таких локальных явлений усугубляется тем, что они могут возникнуть внезапно и стремительно быстро. Большую роль играет горный рельеф нашей области»,- сообщила г-жа Говоркова.





Специалисты добавляют, что по двум метеостанциям наблюдался ветер ураганной силы: ст. Жалгызтобе (до 30 м/с) и ст. Селезневка (до 34 м/с). В Усть-Каменогорске ветер достигал 24 м/с.





Добавим, что на линию «112» и «101» от жителей города Усть-Каменогорска и близлежащих районов области поступило более 100 звонков. В настоящий момент сотрудники районных и городских ЧС по каждому звонку отрабатывают информацию, выезжая на места происшествия.





По предварительному прогнозу Казгидромета, ситуация с погодой на ближайшие 2 дня такая же: местами дождь, гроза, возможен град, усиление ветра до 15-20 м/с, при грозе порывы - 25 м/с.



