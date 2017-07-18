Государственный бюджет столицы на 1 июля 2017 года исполнен на 105,2%

Благоприятный бизнес-климат и высокий уровень инвестиций в столице, работа по фискальному администрированию позволили достигнуть положительных результатов по основным стратегическим направлениям.

Так, план доходной части бюджета г.Астана на 1 июля 2017 года обеспечен в размере 485,3 млрд.тенге или план исполнен на 105,2%, в том числе по республиканскому бюджету 106,2% или обеспечено 365,3 млрд. тенге, в местный бюджет 102,3% или обеспечено в сумме 119,8 млрд. тенге.