Назарбаев принял Алибека Днишева

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев 18 июля провел встречу с народным артистом РК Алибеком Днишевым, передает ZAkon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущих вопросах развития казахстанской культуры и искусства, а также роли творческой интеллигенции в процессе духовной модернизации общества.

Глава государства особо отметил высокие заслуги народного артиста перед Отечеством в сфере культуры, подчеркнув его широкую известность и популярность не только в стране, но и за рубежом.

Президент Казахстана акцентировал внимание на важность поддержки развития культуры на государственном уровне и остановился на конкретных результатах, достигнутых в этой области за последние годы.

- Сейчас в стране сфера культуры развивается в соответствии с направлениями, обозначенными в моей программной статье. Мы приступили к работе над произведениями, которые будут продемонстрированы всему миру. Построили новый театр оперы и балета, концертные залы, один из которых расположен на территории «Астана ЭКСПО-2017». Все хотят выступать в нашем театре оперы и балета, все стремятся попасть туда, - сказал Нурсултан Назарбаев.

А.Днишев поблагодарил Главу государства за оказываемую им поддержку культуры и искусства и поделился впечатлениями от посещения международной выставки «ЭКСПО – 2017», а также рассказал о происходящих событиях в мире отечественного искусства.

- Вы уделяете большое внимание развитию искусства в стране, открыты новые объекты культуры, созданы новые творческие коллективы. Все это делается для того, чтобы посредством нашего искусства о нашем Казахстане узнал весь мир, - сказал А.Днишев.