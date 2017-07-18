СМИ: В Турции обнаружили самый древний смайлик в мире

"Мы не знаем, с какой целью мастера рисовали этот символ на кувшине, но мы называем его улыбкой", — сообщил руководитель группы археологов, профессор Болонского университета Николо Маркетти.

Группа турецких и итальянских археологов обнаружила кувшин с изображением древнейшего эмоджи при раскопках в городе Каркамыш в юго-восточной провинции Газиантеп рядом с турецко-сирийской границей. Об этом сообщает RT со ссылкой на Hürriyet Daily News‏.

«Одна из самых интересных находок этого сезона — кувшин с изображённым на нём смайликом. Этот кувшин, который датируется приблизительно 1700 годом до н. э., использовался для употребления шербета, сладкого напитка. Мы, видимо, нашли самый древний смайлик в мире. Мы не знаем, с какой целью мастера рисовали этот символ на кувшине, но мы называем его улыбкой», — сообщил руководитель группы археологов, профессор Болонского университета Николо Маркетти.

Он добавил, что кувшин будет передан в археологический музей Газиантепа.