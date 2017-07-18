Семьи погибших при взрыве котла в Шахане получили по полмиллиона тенге

«По полмиллиона тенге перечислены семьям погибших на проведение поминальных обедов в годовщину. Эта дата будет первого января, но мы решили перечислить деньги заранее, чтобы семьи чувствовали уверенность в том, что средства на проведение поминальных обедов имеются», - председатель попечительского совета фонда Жамала Мамерханова.

По 500 тысяч тенге перечислил «Фонд помощи лицам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации в поселке Шахан города Шахтинска» семьям девятерых погибших в результате взрыва отопительного котла в жилом пятиэтажном доме первого января, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По полмиллиона тенге перечислены семьям погибших на проведение поминальных обедов в годовщину. Эта дата будет первого января, но мы решили перечислить деньги заранее, чтобы семьи чувствовали уверенность в том, что средства на проведение поминальных обедов имеются», - рассказала председатель попечительского совета фонда Жамала Мамерханова.

От своих прежних намерений повторно выплатить семьям девятерых погибших и двоим пострадавшим компенсацию фонд помощи не отказался. Деньги остались по итогам выполнения всех аварийно-восстановительных работ. На средства от неравнодушных казахстанцев - юридических и физических лиц оплачены похороны девятерых погибших, лечение двоих пострадавших, профинансирована ликвидация последствий взрыва, разбор завалов, демонтаж, установка нового отопительного котла, вынос котельной из подвала и строительство отдельного помещения рядом с пятиэтажным домом.

«Точная сумма, которую мы выдадим каждой семье повторно, пока неизвестна. Скоро завершим все виды работ в этом доме и определимся с суммами на общем сходе с семьями погибших и пострадавшими. Сейчас делаем ремонт в семи квартирах, хозяева которых отказались жить там после трагедии. Им купили другое жилье на вторичном рынке. Ремонт делаем, чтобы передать свежие чистые квартиры тем, кто в них нуждается. Также есть претензии жителей на работу локальной котельной, построенной фирмой «Караганда Котломаш». Разбираемся», - сообщила Жамала Мамерханова.

Ранее «Казинформ» сообщал о планах фонда повторно выплатить компенсации из денег, собранных неравнодушными казахстанцами.

По словам Жамалы Мамерхановой, в фонде было собрано 203 миллиона 851 тысяча тенге в виде пожертвований. По состоянию на 18 июля израсходовано около 175 миллионов тенге, остаток средств составляет 29 миллионов 200 тысяч тенге.

Напомним, первого января этого года в 22:40 в поселке Шахан Карагандинской области взорвался отопительный котел, стоявший в подвале крайнего четвертого подъезда пятиэтажного дома № 4 в микрорайоне №3. В результате произошло обрушение подъезда. Погибли девять жильцов, пострадали двое - 32-летний Александр Галышев и 11-летняя Елена Васильева.

Первого апреля кочегар, проходивший свидетелем по громкому делу о взрыве, был найден мертвым в степи возле поселка Шахан. Предположительно, он замерз в январские морозы. В ту ночь, когда произошел взрыв установки, кочегар был на смене и обязан был следить за бесперебойной работой отопительной системы.

Также сообщалось, что сотрудники управления энергетики, акимата и департамента по ЧС провели комплексную проверку всех многоэтажных домов с автономными котельными в Карагандинской области. Эта работа длилась месяц и завершилась 31 января. Были выявлены 688 объектов, обогревающихся автономными системами отопления - это жилые дома и государственные ведомства. По окончании отопительного сезона все котельные будут вынесены за пределы зданий в целях безопасности граждан.

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